أدخلت «حماس» للمرة الأولى سلاحين جديدين لساحة الحرب الدائرة في غزة، حيث نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، مقاطع فيديو لاستهداف مروحية إسرائيلية شرق مخيم جباليا بصاروخ «سام 18»، أحد الأسلحة الفتاكة، السوفييتية الصنع، كذلك استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ «برو إيه» RPO-A الملقب بـ «قاذف اللهب» أو «سلاح الشيطان».



ووفق تقديرات خبير عسكري لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن إدخال تلك الأسلحة الجديدة دليل على تنوع منظومة التسليح لدى حركة حماس، وقدرة مقاتليها على استخدام أنواع جديدة في ساحة المعارك، ورسالة للجيش الإسرائيلي بوقف استخدام المروحيات العسكرية بسماء غزة، خصوصا «الأباتشي» التي طلبها من الپنتاغون مؤخرا، رغم امتلاكه 42 منها، وذلك لمنع اصطيادها من الأرض. يعد صاروخ «سام 18» ضمن عائلة الصواريخ المحمولة على الكتف للدفاع الجوي، واستخدمته كتائب القسام للمرة الأولى، في عملية «طوفان الأقصى».



ويعتبر صاروخ «سام 18» أكثر تطورا من الأجيال السابقة في عائلة «سام»، ويحمل اسم «إيغلا» بالشرق الأوسط، ومن أبرز قدراته، وفق تقارير عسكرية، أنه ويعد من الأسلحة الفتاكة، المضاد للطائرات ويصل مداه إلى نحو 5 كيلومترات ويستهدف جميع المروحيات أو الطائرات ذات الجناح الثابت.



السلاح الثاني هو صاروخ «برو إيه» RPO-A الملقب بـ «قاذف اللهب» أو «سلاح الشيطان»، حيث استخدمته المقاومة الفلسطينية في استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في منطقة جباليا ما أدى إلى مقتل وإصابة كل أفرادها، وفق بيان لكتائب القسام.



كما أن «برو إيه» مضاد للتحصينات ويعرف في روسيا بـ «شميل»، وباللغة العربية «قاذف اللهب»، وتم تطويره عام 1984.



وقاذف صاروخي حراري مملوء بخليط ناري ومحمول على الكتف روسي الصنع. وفي أثناء حرب أفغانستان، حصل على لقب «السلاح الشيطاني»، ويشبه عمل قاذفة «لاو» المضادة للدبابات.



ويهاجم مواقع إطلاق النار المخفية للعدو أو قوات المشاة وتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة والسيارات العسكرية.



كما انه يصيب أهدافا متنوعة، وفي أثناء انفجاره تصاحب القذيفة نبضة حرارة مرتفعة وانخفاض حاد في الضغط الناتج عن انفجار خليط الوقود والهواء، ما يتسبب في القضاء على جميع الكائنات الحية بحجم يصل إلى 80 مترا مكعبا.



وفي المناطق المفتوحة يدمر مساحة 50 مترا مربعا، وبالأماكن الضيقة يدمر حتى 80 مترا مربعا.