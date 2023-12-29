أكد مسؤولــون مكسيكيــون وأميركيون خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى مكسيكو، تحقيق تقدم نحو إيجاد حلول بشأن الهجرة التي تقلق إدارة الرئيس جو بايدن قبل أشهر من سعيه لولاية ثانية في البيت الأبيض.



وقام بلينكن بزيارة ديبلوماسية نادرة خلال عطلة نهاية السنة، في خطوة أتت بينما يضغط الجمهوريون في الكونغرس على الرئيس الديموقراطي جو بايدن للتشدد في موضوع الهجرة مقابل موافقتهم على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.



والتقى بلينكن وعدد من المسؤولين الأميركيين الكبار بينهم وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، على مدى أكثر من ساعتين مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.



وأعلن الرئيس المكسيكي بعد المباحثات التوصل الى «اتفاقات هامة» بشأن الهجرة وقضايا أخرى، مشيدا عبر منصة «إكس» بنتائج محادثاته مع بلينكن ومايوركاس بهدف «التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة».



وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاقات هامة لصالح شعبينا».



وفي حين لم يقدم لوبيز أوبرادور تفاصيل إضافية بهذا الشأن، أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس المكسيكي أبلغ الوفد بإجراءات جديدة تتخذها السلطات المكسيكية، تشمل ملاحقة المهربين الذين ينقلون المهاجرين الى حدود البلدين على متن حافلات وقطارات.



وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحافيين على متن رحلة العودة الى واشنطن «لقد أثارت بعض الخطوات الجديدة التي تتخذها المكسيك إعجابنا، ولمسنا في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في عبور الحدود».



وفي الأسابيع الأخيرة، حاول نحو 10 آلاف شخص يوميا عبور الحدود بطريقة غير نظامية في جنوب الولايات المتحدة أي نحو ضعف عددهم مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. ويعد المكسيكيون أقلية بينهم، بينما تتحدر غالبيتهم من دول أميركا الوسطى التي تواجه منذ أعوام الفقر والعنف وانخفاض كمية المحاصيل الزراعية التي يزيدها التغير المناخي سوءا.



وأبرزت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك الاهتمام الذي يوليه بايدن لإيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة. ويضغط الجمهوريون في الكونغرس لاتخاذ موقف متشدد من الهجرة كشرط لتمريرهم مشاريع قوانين لدعم أوكرانيا تمثل أولوية للبيت الأبيض.



وأبلغت شرطة الحدود الأميركية في الأسابيع الأخيرة عن عبور قرابة 10 آلاف مهاجر يوميا. وشهدت الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023 رقما قياسيا حيث سجلت دوريات الحدود الأميركية 2.4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود.



وكثف الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يستعد لمواجهة بايدن في الاقتراع الرئاسي في 2024، في الفترة الأخيرة حملته على المهاجرين متهما إياهم «بتسميم دم» بلاده، في تصريحات اعتبر منتقدوه أنها مستعارة من الخطاب النازي.



في ظل ذلك، يحاول الديموقراطيون إيجاد اتفاق حول الهجرة مع الجمهوريين في الكونغرس للموافقة على نفقات بقيمة 61 مليار دولار لمساعدة كييف في حربها مع موسكو.