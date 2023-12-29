

بيروت - عمر حبنجر ومنصور شعبان



تتعاظم المخاوف في لبنان من انفلات الأمور عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بعد مجزرة بنت جبيل التي استشهد فيها 3 مواطنين من أسرة واحدة، ورد «حزب الله» بقصف مستعمرة «كرياتشمونة» بـ 30 صاروخ «كاتيوشا».



وما عزز المخاوف أن المجزرة أعقبت اغتيال القائد في «الحرس الثوري الإيراني» رضي موسوي، ثم تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، قائلا: «يتعين على نصرالله فهم أنه التالي ما لم يبتعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني»، مضيفا: «إذا أراد نصرالله تجنب ذلك، فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701». وتابع: «إبعاد حزب الله عن الحدود إما أن يتم من خلال الديبلوماسية أو الحرب».



وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب إن «الخارجية ستعيد التأكيد، من خلال الاجتماعات، الأسبوع المقبل، مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض والخارجية على موقف لبنان الداعي الى تطبيق القرار الدولي 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء».



وجدد النائب «حزب الله» حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أثناء تشييع شهداء آل بزي في بنت جبيل، التأكيد على أنه «لن تمر جريمة ضد المدنيين من دون أن يدفع العدو الثمن». وقال: «المقاومة لن تتساهل مع استهداف المدنيين، وان كل جريمة في الوقت الذي تزيدنا إصرارا على الثبات هنا، سنرد عليها وسيدفع العدو ثمنها، ولن تمر جريمة ضد المدنيين من دون أن يدفع العدو الثمن، وهذا ما تكرسه المقاومة في كل يوم ومواجهة وعملية».



إلى ذلك، أعلنت نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس ارديل، في بيان، عن اعتراض «طريق جنود حفظ سلام لمدة 4 دقائق تقريبا خلال مرورهم في كفركلا، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مقرنا في القطاع الشرقي».



وأضافت: «بعد مناقشة قصيرة مع سكان المنطقة، واصل حفظة السلام طريقهم. إننا نواصل تأكيد أهمية حرية حركة اليونيفيل بينما نعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان».



وبحسب ما تم التداول به، عبر تطبيق «واتساب» ان الدورية هي من الكتيبة الفرنسية، أجبرتها مجموعة من شبان البلدة على التراجع، بعد ضرب الآلية بعصا حديدية.



وهذه المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدورية من «اليونيفيل» جنوبا، بعد مثيلة حصلت مع الكتيبة الإندونيسية في بلدة الطيبة، أول من امس. وطالب النائب مارك ضو، عبر منصة «X»، بفتح تحقيق وتوقيف المعتدين.



ميدانيا، نفذت، ظهر امس، الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على أطراف عيتا الشعب وراميا، ولم يتوقف الطيران الاستطلاعي المعادي عن التحليق، حتى ساعات الصباح الأولى من يوم امس، فوق منطقة صور والساحل البحري والخط الأزرق، مترافقا مع إطلاق القنابل المضيئة.



وتركز القصف المدفعي الإسرائيلي على تلة الحمامص وأطراف الخيام، كما تعرضت أطراف بلدة الضهيرة، لقصف مدفعي عنيف، وكذلك كروم الزيتون في البلدة شهدت قصفا مدفعيا بالقذائف الحارقة، ما ادى الى اشتعال النار فيها.



وكتب رئيس «حركة النهج» النائب السابق حسن يعقوب على منصة «X»: «مازال نتنياهو يحاول إنهاء الحرب بالضربة القاضية من خلال تحقيق إنجاز كبير مثل تحرير الأسرى أو قتل السنوار، ولأنه لم يحقق ولن يحقق ذلك، فإن مقولة السيد نصرالله ان هذه الحرب ستحسم بالنقاط ستتحقق، وأعتقد أنها ستتوقف أيضا بالنقاط، ولكن ليس قبل وصولها إلى حافة الهاوية أي الحرب الكبرى، وأول مؤشراتها ضربة إيرانية استخباراتية ضخمة ثأرا للعميد رضي الموسوي.



أمنيا، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، عن إنهائها التحقيق بشأن شاحنة الكابتاغون التي تم توقيفها وتحتوي على طنين من الحبوب «حيث تبين أنها كانت تتجه إلى المملكة العربية السعودية، وتم إحصاء الحبوب التي بلغ عددها 10 ملايين و741 ألف حبة، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، بناء على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات».