

القاهرة - محمد صلاح



أعلن الفنان إدوارد عن تعرضه لحادث سير، حيث نشر عبر حسابه الخاص في «فيسبوك» صورا لسيارته المحطمة من الجهة الأمامية، وعلق على الصور بقوله: «الحمد لله»، مؤكدا أنه لم يتعرض لأي إصابة في الحادث، واقتصرت الأضرار على الماديات.



من ناحية أخرى، لم يعلن إدوارد عن خوضه دراما رمضان بأي عمل حتى الآن، حيث كان آخر أعماله مسلسل «حضرة العمدة» الذي تم عرضه في الموسم الماضي، وشاركت في بطولته الفنانة روبي مع عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر، صولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.