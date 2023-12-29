

القاهرة - خلود أبوالمجد



نفت الفنانة أسماء جلال كل ما تم تداوله عن رغبتها في تقديم الفوازير، مؤكدة أنها ترفض مقارنة اسمها مع أسماء كبيرة في هذه العروض مثل نيللي وشريهان، وقالت: «مفكرتش أعمل فوازير خالص، مقدرش يتحط اسمي جنب العمالقة نيللي وشريهان، لأن بالنسبالي الفوازير زي أغاني رمضان والعيد مرتبطة عندنا بالنوستالجيا، فمهما عملنا أغاني مش هتيجي زيها أبدا».



وأعادت أسماء، خلال لقائها ضمن برنامج «جوسيبس»، سبب قلة الأعمال الاستعراضية إلى مشكلة إنتاجية، مشيرة إلى أن هناك نجمات كثيرات يصلحن لهذه النوعية من الأعمال، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تغير شكلها من أجل دور لدرجة حلق شعرها، لكن لا يمكنها زيادة وزنها وإذا اضطرت لذلك فستستعين ببدلة خوفا من عدم قدرتها على العودة إلى وزنها الأصلي، ورفضت فكرة المقارنة بينها وبين الجيل القديم، لافتة إلى أن ذلك الجيل كان محظوظا بفرص أكثر ومخرجين أكثر على عكس الجيل الحالي.



من ناحية أخرى، كشفت أسماء جلال عن جديدها في رمضان المقبل، وهو مسلسل تقدمه مع الفنان هشام ماجد، إذ قالت: «أحضر لمسلسل حلو في رمضان مع منصة (شاهد VIP)، مسلسل 15 حلقة مع هشام ماجد، وألعب كوميدي لأول مرة».