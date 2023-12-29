

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن إحساسها بعدم رغبة الوسط الفني في تواجدها، قائلة: «أنا شايفة الوسط الفني أصبح غريبا بشكل كبير واختلف عما بدأت عليه من 13 سنة».



وأكملت فرغلي في تصريحات لها عبر برنامج «من الآخر» على شاشة «ON E»: «حاولت أتقرب من عدد من النجمات ولكن دون جدوى، حتى الآن حاسة بحالة من عدم التأقلم في الوسط، فأنا لا أملك شلة داخل هذا الوسط، أنا حاسة إني مش مرغوب فيا في الوسط الفني»، وتابعت: «إتعملي بلوك بشكل مفاجئ، بس الحقيقة بوجه الشكر للفنانة إلهام شاهين، على وقوفها جنبي وأنا أتعلمت منها كتير».



ومنذ أيام نشرت حورية فيديو عبر حسابها بـ «إنستغرام»، بعنوان «بيحسدوني على إيه»، وظهرت فيه حزينة وشاردة، وقالت: «إيه اللي الناس بتحسدني عليه، أنا قاعدة لوحدي، عندي كلب، ومعنديش صحاب، وتلفوني مبيرنش، بقرأ طول الوقت، عالآيباد طول الوقت، بنزل ألف التراك كل يوم، مبعملش أي حاجة في حياتي».