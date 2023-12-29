

تكثف الفنانة ليلى علوي حاليا من جلسات التحضير والبروفات لمسرحيتها الجديدة «الصندوق الأحمر» التي من المقرر أن تعرض في 3 يناير المقبل، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من «موسم الرياض».



وكشف مصدر من داخل العمل، وفق مجلة «لها»، أن ليلى علوي حريصة على أن تتابع بنفسها كل صغيرة وكبيرة في المسرحية حتى تخرج بشكل يليق بتاريخها الفني العريق، خاصة أنها تبتعد عن المسرح منذ أكثر من 20 عاما، وتريد أن تعود إليه بقوة، ويشاركها في البطولة كل من: بيومي فؤاد وميمي جمال وسليمان عيد ورنا رئيس وطارق الإبياري ومروة عبدالمنعم.