إعداد: زكي عثمان

شهد 2023 الكثير من الأنشطة والفعالية التي أقامها وشارك فيها للأولمبياد الخاص الكويتي خاصة انه العام الذي جاء عقب عودة الحياة إلى الأنشطة الحية بعد جائحة كرورنا، التي كان أبرزها المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين وشهدت مشاركة 190 دولة مثلها 7000 لاعب ولاعبه، حيث حققت الكويت الفوز بـ 32 مركزا عالميا في تلك الألعاب، والتي كانت عبارة عن 7 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزيات، بالإضافة إلى 2 مركز رابع و3 مركز خامس، و3 مركز سادس، و2 مركز سابع وواحد مركز ثامن.



وحظي إنجاز برلين بتكريم رفيع المستوى من قبل القيادة الكويتية باستقبال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد (سمو ولى العهد آنذاك) بقصر بيان أبناءه أبطال الأولمبياد بحضور الشيخة شيخة العبدالله ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي جاسم النوري ومؤسس نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي، حيث قدموا لسموه أبناءه وبناته الأبطال المشاركين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ومراكز متقدمة في الألعاب العالمية ببرلين.



وكانت تهنئة صاحب السمو الأمير أغلى وسام على صدر أبطال الأولمبياد وأسرهم الذين قدم لهم الشكر باسم الكويت على الاهتمام بأبنائهم ودعمهم، وتوجيه سموه كل الجهات المعنية بالدولة بالاهتمام بأبنائنا المتميزين وتذليل الصعاب أمامهم وتحفيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم وصولا لجني ثمار تميزهم ورفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل.

وعلى اثر إنجاز برلين وجهت إيطاليا الدعوة للكويت للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بمدينة تورينو الإيطالية مارس 2025.



واختتمت الفعاليات الرياضية لـ 2023 بتنظيم الأولمبياد الخاص الكويتي السباق الأول للمشي والجري للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر من كل عام بالتعاون مع نادي الطموح ومشاركة 130 متسابقا يمثلون 30 جهة ومؤسسة معنية بذوي الإعاقة الذهنية.



تنوع الأنشطة الرياضية



ويعد 2023 من الأعوام التي شهدت نشاطا كبيرا في ترجمة البرنامج الرياضي والصحي والمبادرات للأولمبياد الخاص على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، حيث استهل العام العام بإقامة مسابقات ألعاب القوى للاعبين ذوي الإعاقة الذهنية برعاية الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 67 لاعبا ولاعبة مثلوا 14 جهة، كما نظمت مسابقة الكويت المحلية السادسة للبولينغ ضمن أنشطة الدمج الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى لاعبين من غير ذوي الإعاقة بينهم مشاركون من الجيش الأميركي، كما نظمت مسابقة الكويت المحلية الثالثة للبوتشي للأولمبياد الخاص بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 21 جهة.



«صحتك في خطوتك 3»



ونظم الأولمبياد الخاص بالتعاون مع نادي الطموح للإعاقات الذهنية البرنامج الرياضي الصحي التوعوي «صحتك في خطوتك 3» خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 30 لاعبا ولاعبة، حيث اعتمد البرنامج على رصد عدد الخطوات التي يقوم بها المتسابق في فترة المسابقة من خلال ساعة (5 Mi Band) تم تسليمها إلى جميع المشاركين مع قياس الكتلة العضلية والدهنية ووزن وطول كل متسابق قبل بدء البرنامج.



كما نظم الأولمبياد الخاص اليوم الرياضي الصحي مع الجيش الأميركي في معسكره بمنطقة عريفجان والذي تضمن فعاليات رياضية وصحية ضمن استعدادات الأولمبياد الخاص لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية وتأكيدا للعلاقات الطيبة والتعاون المميز بين الأولمبياد الخاص الكويتي والجيش الأميركي في العديد من البطولات والفعاليات الرياضية والاجتماعية.



الكشف على صحة اللاعبين



وفي مجال الرعاية الصحية للاعبي الأولمبياد الخاص تم تنظيم أكبر ملتقى للكشف الصحي على الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية بإجراء الفحص على 150 لاعبا ولاعبة مثلوا المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية ولاعبي نادي الطموح بمجمع البوليفارد، كما أقيم ملتقى العائلات الصحي بمكتبة نصف عيسى العصفور بمنطقة القادسية وإقامة اليوم الصحي الرياضي بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بالتعاون مع مستشفى جابر الأحمد بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بمشاركة 130لاعبا ولاعبة والمشاركة في ورشة العمل الإقليمية للمجتمعات الصحية التي استضافتها القاهرة بمشاركة 10 دول عربية.



تهيئة الكوادر الفنية



ولتهيئة الكوادر الفنية للأولمبياد الخاص تم إيفاد سلمى العبيد للمشاركة في الدورة التدريبية المتقدمة لإعداد كبير مدربي ألعاب القوى التي استضافتها مدينة القصيم السعودية والمدرب أحمد رشوان للمشاركة في الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالسعودية، كما شارك الأولمبياد الخاص الكويتي في المؤتمر الإقليمي لمجلس اللاعبين القادة الجديد للأولمبياد الخاص الذي عقد بالقاهرة ومثل الكويت في المؤتمر اللاعب القائد عبدالله المطيري.



مبادرات تمكين ذوي الإعاقة



وفي إطار الرسالة المجتمعية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواكبة التطور العالمي في تمكينهم نظم برنامج المبادرات بالتعاون الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الورش التدريبية بمشاركة الهيئات والمدارس والجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين وأولياء الأمور ومدربي ومشرفي ولاعبي نادي الطموح الرياضي.



شكر وتقدير



هذا، وأعربت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي عن سعادتها واعتزازها بنجاح الأولمبياد الخاص الكويتي في إقامة هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة والتي تعكس المستوى المتميز والقاعدة الصلبة والخصبة التي بات يتمتع بها الأولمبياد الخاص الكويتي.

وأكدت حرص «الأولمبياد الخاص» على مواصلة العمل الجاد والدؤوب للنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الرياضية والصحية والاجتماعية لذوي الإعاقة الذهنية، كما قدمت الشكر إلى نادي الطموح الرياضي الممثل الرسمي للأولمبياد الخاص الكويتي وإلى الأولمبياد الخاص الإقليمي برئاسة م.ايمن عبدالوهاب وإلى الهيئة العامة للرياضة وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي ساهمت في دعم وإنجاح أنشطة الأولمبياد الخاص الكويتي.