

يعقوب العوضي



اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد القسم الأول من في معسكره الخارجي في كرواتيا وسلوفينيا والذي يستعد من خلاله للمشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد في مملكة البحرين من 11 يناير المقبل حتى 25 منه، حيث وقع الأزرق في المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبه كلا من قطر وعمان والصين تايبيه.



وخاض منتخبنا مباراة ودية مع منتخب سلوفينيا الأولمبي، وسيخوض مباراة مع المنتخب السلوفيني الأول، ثم مع المنتخب السعودي الأول. ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان على الجوانب الفنية والتكتيكية.



وحرص حجازي على الجوانب البدنية في بداية المعسكر، إذ ضاعف التدريبات في صالة رفع الأثقال ومضمار الجري.



وفي هذا السياق أكد رئيس الوفد أمين سر الاتحاد قايد العدواني، ان التدريبات تسير بصورة جيدة حسب الخطة الموضوعة من الاتحاد والجهازين الإداري والفني، مشيرا إلى أن المهمة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود والوقوف على معالجة الأخطاء الفنية لإظهار اليد الكويتية بالصورة التي تليق بها.



وأضاف أن لدينا منتخبا قادرا على رفع اسم وعلم الكويت وتمثيل اللعبة بالصورة المشرفة، ونملك الثقة الكاملة في الجهازين الإداري والفني وقدر ة اللاعبين على تقديم أفضل ما يمكن.



الى ذلك أعلن مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي ضم حارس المرمى مهدي عبدالحليم لصفوفه بناء على طلب الجهاز الفني