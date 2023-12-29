

هادي العنزي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة في الـ 3 عصر اليوم مواجهة مهمة مع نظيره المغربي، في مجمع الصالات بستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في البطولة العربية الـ 25 للرجال، التي تختتم 3 يناير المقبل.



ويسعى «الأزرق» لتحقيق فوزه الأول في البطولة، والتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة، حيث يحتاج لفوز ثان على الإمارات في المباراة التي تجمعهما في الـ 6 من مساء غد السبت في ختام الدور التمهيدي، وقد خسر الأزرق مباراته الثانية من نظيره المصري 41-92 مستضيف البطولة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، وذلك بعد خسارة أولى من تونس (69-85).



وتقام مساء اليوم مباراتان أيضا ضمن منافسات الجولة الثالثة، حيث يلتقي المنتخب الليبي نظيره الجزائري في الـ 5:30 مساء في المجموعة الأولى، وتعقبها مواجهة تجمع الإمارات وتونس في الـ 8 مساء لمصلحة المجموعة الثانية.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس ان لاعبي «الأزرق» يقدمون أفضل ما لديهم في البطولة العربية الـ 25 لكرة السلة، وقال:«تشهد البطولة مستويات متقدمة من مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة، وقد قدمت العديد من المنتخبات مستويات فنية رفيعة في الجولة الأولى للدور الأول مما ينبئ بمواجهات عالية المستوى في الأدوار المتقدمة»، لافتا إلى أن مباراة الكويت ومصر جاءت جيدة في الكثير من النواحي الفنية رغم الأفضلية الواضحة التي بسطها مستضيف البطولة، مبينا أن المباراة جاءت بعد أقل من 24 ساعة من مواجهة المنتخب التونسي.



وأشار إلى أن نجوم منتخبنا لم يوفقوا في التصويب من خارج القوس، مضيفا في المجمل تبقى هناك حسابات فنية خاصة لمدرب المنتخب بيتر شومرز لكل مباراة على حدة مع الأخذ في الاعتبار عدم إجهاد اللاعبين قبل آخر مباراتين مهمتين أمام منتخبي المغرب والإمارات تواليا، ونأمل تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين لضمان حجز مقعد في الدور ربع النهائي للبطولة.