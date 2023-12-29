

إبراهيم مطر



برز لاعب نادي اليرموك ومنتخبنا الوطني للشباب للاسكواش جاسم الغريب في الموسم الحالي بشكل لافت، بعد أن حقق المركز الثالث لفئة 19 سنة في البطولة الوطنية، والوصافة في بطولة الاتحاد الـ 16.



واكد الغريب لـ «الأنباء» ان تطور مستواه فنيا يعود لالتزامه في معسكر خارجي خلال فتره الصيف بالاسكندرية لمدة ثلاثة اسابيع تحت اشراف المدرب المصري محمد الطرابلسي ومدرب اللياقة وليد المسلمي، مشيرا الى انه شارك مع المنتخب الوطني في بطولة ألمانيا الدولية وبطولة هولندا المفتوحة خلال فترة الصيف وخاض خلالهما مباريات قوية مع لاعبين مصنفين.



وذكر ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أشرف الكرارجي وضع برنامجا تدريبيا قبل البطولات ما كان له الأثر في رفع المستوى الفني والبدني، فضلا عن الاهتمام الكبير من قبل المدير الفني لنادي اليرموك بدر الرامزي الذي يسخر كل امكانيات النادي من اجل اللاعبين بشكل عام للارتقاء بمستواهم الفني.



واشار الغريب الى ان الداعم الاول له في مسيرته هو والده اللاعب الدولي السابق عادل الغريب، وذلك من خلال متابعته وتوفير المعسكرات الخاصة مع واحد من افضل مدربي العالم وهو الكابتن المصري أمير وجيه وخوض مباريات مع مصنفين عالميين، مؤكدا ان هدفه الرئيسي هو تمثيل الكويت بشكل مشرف والحصول على مراكز متقدمة على المستوى الدولي.



وقال ان ما يميز لعبة الاسكواش في الكويت تعامل جميع منتسبي اللعبة بروح الاسرة الواحدة، وانه دائما يلقى التشجيع من لاعبي المنتخب الاول عبدالله المزين وفلاح فايز وعمار التميمي، وهذا ما يشكل دافعا قويا لاحراز المراكز المتقدمة، الى جانب اهتمام مجلس ادارة الاتحاد باللعبة وتطويرها من خلال المتابعة الدائمة للمسابقات المحلية والحرص على المشاركات الخارجية، مما أوجد لاعبين ناشئين وشبابا مميزين باستطاعتهم مستقبلا المنافسة على المراكز الاولى آسيويا ودوليا.