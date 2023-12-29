

ناصر العنزي



تدخل مسابقة دوري زين الممتاز في جولة أخرى من المنافسة بعدما اشتد الصراع على الصدارة، حيث تقام اليوم مباراتان في انطلاق الجولة 12، فيلتقي في المباراة الأولى القادسية الثالث بـ 25 نقطة مع الفحيحيل السابع بـ 12 نقطة على ملعب محمد الحمد، وفي المباراة الثانية يتطلع العربي الثاني برصيد 26 نقطة إلى الانفراد بالصدارة على حساب خيطان التاسع بـ 6 نقاط في ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.



وتتواصل المنافسة غدا السبت بمواجهتين حيث يلتقي الشباب الثامن برصيد 11 نقطة مع النصر الرابع بـ 17 نقطة على ملعب صباح السالم، وفي الثانية ستكون الإثارة حاضرة في مواجهة الكويت برصيد 26 نقطة مع السالمية الخامس بـ 15 نقطة بستاد ثامر، فيما تختتم الجولة بعد غد الأحد بلقاء وحيد يجمع الجهراء الأخير بنقطتين مع كاظمة السادس بـ 13 نقطة على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر. يدخل القادسية مباراة اليوم بعدما طلب تأجيلها بسبب الحالة المرضية لمدربه محمد إبراهيم بقيادة مساعد المدرب الصربي ديغان أرسوف للظفر بالنقاط الـ 3 واعتلاء الصدارة مؤقتا، وقد خرج الأصفر بفوز مرهق في المباراة الماضية بعدما تغلب على الجهراء 2-1 بـ 9 لاعبين طوال شوط كامل بعد طرد لاعبيه عبدالعزيز نصاري وجيبولا، ولاشك أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة أمام الفحيحيل الذي تحرر من المراكز المتأخرة بعد فوزه على خيطان بهدف وهو منقوص لاعب.



وفي مباراة العربي وخيطان فإن الأخضر عينه على الصدارة ولا سواها بعدما خرج من مواجهة عنيفة مع الشباب انتهت لمصلحته بهدف بعد طرد لاعبيه حمد القلاف ووليد الصبار على مدار الشوطين. وفي مواجهتي الغد ستكون المواجهة شديدة بين النصر والشباب، فالأول يسعى لمواصلة تقدمه بعد أن حسن في أدائه، والثاني يبحث عن الفوز كي يبتعد عن مركزه المتأخر. وفي لقاء الكويت والسالمية فالأبيض متمسك بصدارته جولة بعد أخرى بفارق الأهداف عن العربي وخصمه اليوم لن يكون مثل كاظمة الذي هزمه بسداسية نظيفة، في حين أن السماوي عادة ما يحرج الكويت في مواجهاتهما معا. وفي مباراة بعد غد، يبحث كاظمة بقيادة مدربه الجديد محمد دهيليس، الذي تولى المهمة بعد إعفاء مدربه البرتغالي شالو، عن فوز معنوي أمام الجهراء بقيادة مدربه عبدالله الشلاحي.



خميس إلى القادسية

انتظم مهاجم برقان السابق عبد الهادي خميس في تدريبات الأصفر تمهيدا لتسجيله في كشوفات الفريق في الانتقالات الشتوية التي ستفتح مباشرة بعد عطلة رأس السنة. وسبق لخميس أن مثل أندية الكويت والشباب والفحيحيل والسالمية في المواسم الماضية، وقد تكون أولى مشاركاته أمام العربي الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 13.