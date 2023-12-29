

حقق المنتخب الوطني للغولف ميدالية ذهبية وأخرى فضية في البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف التي تستضيفها سلطنة عمان، بمشاركة 5 دول هي والكويت وسلطنة عمان والإمارات والسعودية وقطر.



وقال الأمين العام للنادي الكويتي للغولف ورئيس الوفد المشارك في البطولة مازن الأنصاري إن اللاعب سالم العبكل حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الفردي تحت 16 سنة، وفي فئة الفرق حصل بدر الأنصاري وسالم العبكل على المركز الثاني والميدالية الفضية تحت 16 سنة، مشيرا إلى أن هذه البطولة الخليجية هي الثالثة التي يحصل فيها العبكل على المركز الأول على التوالي.



وأكد الأنصاري أهمية البطولة التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والهادفة الى الارتقاء بلعبة الغولف وكوادرها للوصول بهم الى البطولات الإقليمية والدولية.



وأفاد بأن مشاركة المنتخب في البطولة من شأنها الإسهام في بناء جيل من اللاعبين المميزين، إضافة إلى إكسابهم مهارات وخبرات جديدة تمكنهم من تمثيل الكويت بصورة لائقة ومشرفة في جميع المحافل الرياضية.