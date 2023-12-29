باستخدام حبة أرز واحدة، يقدم مطعم سوشيا نوهاتشي في طوكيو، أصغر طبق سوشي في العالم، كل قطعة عبارة عن حبة أرز فقط، وشريحة صغيرة من الطبقة العلوية ملفوفة في أنحف قطعة نوري.



ويتم تقديم كل قطعة بشكل مثالي، ما يشير إلى الجهد الذي يتطلبه صنعها، وهي من عمل هيرونوري إيكينو، رئيس الطهاة في مطعم سوشيا نو نوهاتشي.



وقد خطرت الفكرة للطاهي في 2002 عندما سأله أحد العملاء عن مدى صغر حجم السوشي الذي يمكنه صنعه، فقال: «صغيرة مثل حبة الأرز»، وشرع في إثبات جديته. ومع مرور السنين، أصبح المطعم مشهورا عالميا بأصغر سوشي في العالم.



ويجهز المطعم أطباق سوشي صغيرة فقط للزبائن عدة مرات في الأسبوع، وليس أكثر من خمس مرات في اليوم، مع استثناءات في بعض الأحيان للزوار الأجانب الذين يسافرون إلى المطعم فقط لتجربة أصغر سوشي في العالم.



ولا يسمح أيضا بتقديم طلب طبق السوشي الصغير في مطعم سوشيا نوهاتشي، الذي يقدمه مجانا عند الطلب مع دورة السوشي ذات الحجم العادي، والتي تبلغ كلفتها 50 دولارا، حسب أوديتي سنترال.