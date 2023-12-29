ولدت من جديد في لوس أنجيليس، مدينة ملاه ساحرة أنشئت في ألمانيا في ثمانينيات القرن العشرين، وبقيت مهملة لعقود في ولاية تكساس، تتميز الملاهي فيها بأنها عبارة عن أعمال لدالي وباسكيا وكيث هارينغ وكيني شارف، تعرض للجمهور بأحجام ضخمة.

فمدينة الملاهي هذه المسماة «لونا لونا» تعرض حتى الربيع المقبل أعمالا لفنانين كبار من القرن العشرين تضفي عليها حركة الأضواء الملونة مزيدا من الجمالية.

ومن المعروضات مثلا منزل من المرايا لسلفادور دالي، ودوامة خيل حلت فيها مكان الأحصنة شخصيات من رسوم الأميركي كيث هارينغ، وعجلة دوارة فيريس صممها جان ميشال باسكيا، مع مايلز ديفيس في الخلفية الصوتية.

وسبق لروائع الفن المعاصر هذه من القرن العشرين أن جمعت عام 1987 في هامبورغ (ألمانيا)، بمبادرة من الفنان النمساوي أندريه هيلر. لكن بعد وقت قصير استقبل خلاله المعرض المقام يومها في الهواء الطلق آلاف الزوار، اضطر إلى إقفال أبوابه.

وبسبب عدم توافر الإمكانات المالية، ألغى المنظمون الجولة الدولية التي كانوا خططوا لها، وباتت كل المحتويات موضبة في 44 حاوية خزنت 35 عاما في تكساس.