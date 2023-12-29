يثير ارتفاع معدل نفوق القواقع والمحار في غاليثيا، أهم منطقة مصدرة لثمار البحر في أوروبا، قلق 4 آلاف امرأة يمارسن صيد هذه الكائنات البحرية ويعتشن منه.



وتشعر خوانا ماريا مارتينيس بأسى إزاء العدد الكبير من الرخويات النافقة على شاطئ بلدة إيا دي أروسا الواقعة في هذه المنطقة من شمال غرب إسبانيا. وتقول وهي تضع قفازات وتحمل مجرفة في يدها «لم أشهد خلال 42 عاما مارست فيها صيد المحار، مثل هذا العام السيئ».



وفي هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة وتقع على بعد 50 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا، سجلت الصيادات المعروفات باسم «ماريسكادوراس» واللواتي يكسبن رزقهن من جمع ثمار البحر على شواطئ هذه المنطقة المطلة على المحيط، هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة.



وبحسب هذه المؤسسات، تراوحت نسبة نفوق المحار بين 60 و80% خلال الأسابيع الأخيرة على بعض الشواطئ وفي بعض مصبات الأنهر، المكان المفضل للقواقع والمحار والرخويات التي تحب القيعان الموحلة ويقبل عليها الإسبان بشكل كبير خصوصا خلال فترة أعياد نهاية السنة.



ويعود السبب الرئيسي لنفوق المحار بكميات كبيرة إلى الانخفاض غير الطبيعي في ملوحة المياه، وهي ظاهرة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في المنطقة، وإلى الارتفاع غير المعتاد في درجة حرارة مياه البحر بعد سنة شهدت موجات حر كثيرة.