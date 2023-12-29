أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23400 مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.



وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي ـ القاهرة» أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحافي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ ـ 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك بحضور د.علي جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.