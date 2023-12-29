أعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» قتلها قياديا بارزا في تنظيم داعش، قالت إنه المسؤول عن مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين وبينهم أفراد عائلات المسلحين في شمال شرق سورية. وأوردت في بيان أن وحداتها داهمت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خيمة كان بداخلها «المسؤول عن مخيم الهول في التنظيم الإرهابي» المدعو أبوعبيدة العراقي.



وأضافت: «بعد أن طلبت منه قواتنا الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، إضافة إلى مبادرته إلى إطلاق النار على قواتنا ومقاومتها، فاضطرت قواتنا إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله».



وبحسب قوات سورية الديموقراطية، وهي ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، يعد أبوعبيدة «أحد القيادات العليا» في التنظيم، وهو «متورط في مقتل العديد من النساء والرجال في المخيم». كما يعتبر «المخطط الأول» لشن هجمات ضد حواجز أمنية وعسكرية كردية.



وتنفذ قوات سورية الديموقراطية بين الحين والآخر عمليات أمنية داخل مخيم الهول، أوقفت بموجبها بضع مئات من عناصر التنظيم، خصوصا بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من 40 شخصا منذ مطلع 2022، وفق الأمم المتحدة.