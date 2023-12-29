قال رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن، إن الطلب على اللحوم الحمراء ضعيف، ما أدى إلى انخفاض المبيعات في دمشق على عكس المتوقع، مستبعدا أن يزداد الطلب على اللحوم في رأس السنة باعتبار أن كمية الطلب اتضحت من الآن.



وأضاف الخن، بحسب موقع «الليرة السورية»، أن الطلب على لحم الغنم خلال العام الحالي ازداد قياسا بالعام الماضي والدليل على ذلك ازدياد عدد الذبائح، إذ إنه بعد عيد الأضحى وصل متوسط عدد الذبائح اليومي في دمشق إلى 700 رأس غنم، في حين أن عدد الذبائح اليومية من العجل لم يزدد قياسا بالعام الماضي وبقي بحدود 35 رأس عجل.



ولفت إلى أنه من المفترض خلال الفترة الحالية أن يزداد عدد الذبائح من الغنم بنسبة 100% لكن هذا الأمر لم يحدث.



وبخصوص أسعار الغنم والعجل الحي، أكد رئيس جمعية اللحامين أن أسعارها لم تزدد وبقيت ثابتة، موضحا أن سعر كيلو الغنم الحي اليوم بحدود 64 ألف ليرة وسعر كيلو البقر الحي اليوم بحدود 54 ألفا.



وبين أن الأسعار ازدادت بين 10 و12 ألف ليرة وسطيا بعد صدور قرار السماح بتصدير الأغنام مباشرة والسبب في ذلك إحجام نسبة كبيرة من المربين عن البيع للسوق بعد القرار وتوجههم للتصدير باعتباره يحقق لهم عائدا ماليا أكبر.



وعن أسعار مبيع اللحوم المذبوحة في السوق حاليا، أشار «الخن» إلى أن كيلو الغنم المسوف 50% دهون يباع في السوق اليوم بحدود 140 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف 25% دهون يباع بحدود 180 ألفا، في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون يباع بحدود 210 آلاف.



أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 90 ألف ليرة وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 150 ألف ليرة، لافتا إلى أن الأسعار ازدادت هذا العام ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.



إلى ذلك، انضم السمك إلى لائحة السلع الغذائية مرتفعة السعر في اللاذقية، إذ شهد ارتفاعا كبيرا بمختلف أنواعه بالتزامن مع رأس السنة.



ووفقا لما أكده عدد من أصحاب المحلات في سوق السمك بمدينة اللاذقية، فإن ارتفاع الأسعار طال أيضا الأنواع الرخيصة التي تعتبر أسماكا شعبية كسمك البلميدا الذي يباع الكيلو الواحد منه بـ 60 ألف ليرة، فيما يباع كيلو السردين بـ 65 ألفا، والمرمور 62 ألفا، الغبص 80 ألفا، التريخون 115 ألفا، السلطاني الخليجي 120 ألفا، والبوري 85 ألفا.



ويباع كيلو القريدس بين 280 و400 ألف، والفريدي من 60-300 ألف، وذلك وفقا لوزن وطول وحجم السمكة المصطادة، ليتربع سمك اللقز الرملي على قائمة أسعار الأسماك في السوق حيث بيع الكيلو منه بـ 800 ألف ليرة.