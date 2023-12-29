أسامة دياب



أعلنت سفارة اليابان في الكويت عن منحة حكومة اليابان الدراسية للمعلمين الذين يرغبون في إجراء أبحاث حول التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية. وقد تأسس برنامج المنح الدراسية المقدم من الحكومة اليابانية عام 1954 من أجل زيادة التفاهم المتبادل بين الشعوب في اليابان والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى تقديم مساهمة دولية في الميدان الفكري.



وأوضحت السفارة في بيان صحافي، أنه يمكن للكويتيين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية التقديم لمنحة 2024:



٭ يجب أن يكون المتقدمون من مواليد 2 أبريل 1989 أو ما بعد هذا التاريخ.



٭ يجب أن يكون المتقدمون من خريجي جامعات أو معاهد لتدريب المعلمين وسبق لهم العمل كمعلمين للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية لمدة خمس سنوات على الأقل، فيما أعضاء هيئة التدريس العاملون في مؤسسات التعليم العالي غير مؤهلين.



٭ يجب أن يتمتع المتقدمون بلياقة بدنية تمكنهم من المشاركة في البرنامج.



٭ يجب أن يكون لدى المتقدمين اهتمام باليابان ورغبة في تعميق فهمهم عنها بعد الوصول إلى هناك. ويجب أن يكون لدى المتقدمين قدرة على إعداد البحث في اليابان وأن يتأقلموا على المعيشة هناك.