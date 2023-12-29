استمرارا في مساعي هيئة أسواق المال الرامية إلى تيسير إجراءات تقديم الخدمات المقدمة منها وميكنة نماذج عملها، تعزيزا لرفع كفاءة أدائها، قامت الهيئة بتطوير آلية تقديم التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس التأديب فيها، وكذا نماذج تسجيل المحكمين والخبراء لتكون بصورة نماذج إلكترونية متاحة عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.



ويأتي ذلك ضمن حزمة الخدمات المقدمة من الهيئة والتي ستوفرها قريبا من خلال التطبيق الحكومي «سهل» للأجهزة الذكية، حيث تتيح تلك النماذج لذوي المصلحة تقديم الطلب من خلال الأجهزة الذكية وفقا لأحكام القانون، كما تقدمت للجهة المختصة بإضافة تلك الخدمات ضمن التطبيق الحكومي «سهل» ليتم إدراجها به في أقرب وقت.



وختاما، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم خدماتها وتبسيط إجراءات ميكنتها بما يضمن سرعة إنجازها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيرا وتسهيلا لذوي الشأن.