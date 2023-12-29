بشرى شعبان



هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفائز بانتخابات الاتحاد، مؤكدا أن القطاع التعاوني من أهم القطاعات التي تهتم بها الكويت ووزارة الشؤون نظرا للخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على توفير السلع بأنسب الأسعار.



وتمنى السعود لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات الجديد التوفيق والتعاون المثمر لما فيه نهضة الحركة التعاونية.



وحرصت الوزارة على إجراء الانتخابات بعد اكتمال انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وتوقف لأكثر من عامين حتى تتسلم هذه القيادات الشابة دفة قيادة الاتحاد للعمل على معالجة المصاعب التي يواجهها الاتحاد.