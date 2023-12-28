"القسام": دمرنا 825 آلية إسرائيلية ولا صفقات تبادل قبل وقف العدوان على غزة

أكدت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) على موقفها بشأن تبادل المحتجزين مع إسرائيل، مشددة على أنه لا صفقات تبادل يمكن أن تقبل بها قبل وقف العدوان في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم القسام المكنى أبو عبيدة في كلمة مسجلة إنه "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".



وأضاف أن "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية ولا تبادل إلا بوقف الحرب".



وأعلن أبوعبيدة أن مقاتلي الكتائب "دمروا 825 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري على غزة وقتلوا عشرات الجنود في عملياتهم المختلفة".



في المقابل، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى لدى كتائب القسام قبل نحو أسبوعين بنيران قواته في حي الشجاعية بمدينة غزة.



وصف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مقتل الجنود الثلاثة بأنه حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية، مشيرا إلى إخفاق الجيش في مهمة إنقاذ هؤلاء الأسرى.



وقال هاليفي إن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي بتل أبيب إن الجيش مسؤول عما وقع في حادث مقتل الأسرى الثلاثة، معبرا عن الأسف على ما جرى.



وأضاف هاغاري أن التحقيقات أثبتت أن الجنود كانوا داخل نفق ولم تكن القوات الإسرائيلية تعرف أنهم في مبنى قريب منه.



واوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي ان رئيس الأركان هاليفي أكد أن إطلاق النار على الجنود كان يفترض ألا يقع، مشيرا إلى أنه تم توجيه أوامر للجنود باحترام قواعد الاشتباك.



وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال هاغاري إنها ستتواصل.



في غضون ذلك، اعلن تجمع "نير عوز" السكاني في جنوب إسرائيل مقتل رهينة إسرائيلية -أميركية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.



وقال التجمع في بيان إن جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم السماح الآن بإعلان مقتلها" وقد توفيت متأثرة بجروحها.



وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة وعملت معلمة للغة الإنكليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة".



وقد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن عن مقتله ايضا، وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.



إلى ذلك،قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التحضير للمرحلة التي ستلي العمليات القتالية الكبرى في قطاع غزة.



وأضافت الوزارة أن أوستن أكد -خلال الاتصال الهاتفي- عزم الولايات المتحدة ضمان عدم قدرة حركة حماس على تهديد أمن إسرائيل، مشيرة إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا تهديدات الأمن الإقليمي.