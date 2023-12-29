أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، من إحباط تهريب 30 كيلو حشيش و(2000) حبة لاريكا.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم ضبط المتهم، والذي أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وجار إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الأمن بجميع قطاعاتها المعنية بعون من الله عزَّ وجلّ مستمرون في حربهم الشرسة على تجار المواد المخدرة ومكافحة جميع طرق تهريبها وترويجها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).