في حين قدم سهم شركة "إنفيديا" أداءً مذهلًا هذا العام بارتفاعه بأكثر من 200%، فإنه لم يكن الأفضل أداءً في السوق الأمريكي، ولا حتى أي من الأسهم ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي الذي اكتسب شعبية واسعة خلال 2023.

وحققت مجموعة أسهم السبع الكبار في مجال التكنولوجيا عوائد قوية للغاية هذا العام، حيث ارتفع سهم "آبل" بنسبة 50% تقريبًا، و"مايكروسوفت" بنحو 56%، و"ألفابت" بنسبة 60%.

كما زادت قيمة سهم "أمازون" بأكثر من 80%، وصعد سهم "تسلا" بما يزيد على 100% خلال نفس الفترة، فيما ارتفع سهم "ميتا" قرابة 200%، ومع ذلك، فإن أيا من هذه الأسهم لم يكن بين الـ10 الأفضل أداءً هذا العام.

ومن بين الشركات الأمريكية التي تحظى بقيمة سوقية لا تقل عن مليار دولار اعتبارًا من السادس والعشرين من ديسمبر، كان السهم الأفضل أداءً لشركة "سولينو ثيرابيوتيكس" يليها "كارفانا"، وفقًا لبيانات "داو جونز ماركت".

جاءت مكاسب "سولينو" بعدما أعلنت شركة الصيدلة الحيوية في الخريف عن نتائج إيجابية لدواء "ديازوكسيد الكولين" الممتد المفعول، والمصمم لعلاج متلازمة "برادر ويلي"، وهو مرض وراثي نادر يمكن أن يؤدي إلى إعاقة ذهنية وسمنة وأعراض أخرى.

وكانت شركات التكنولوجيا والصيدلة الحيوية - المعروفة بتقلباتها - بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بالعملات المشفرة من بين الأسهم الأفضل أداءً بشكل ملحوظ فيما وُصف بأنه "أغرب سوق صاعد منذ عقود"، حيث واصلت الأسهم الارتفاع رغم تشديد السياسة النقدية.