تعرضت أسعار المعادن لضغوط شديدة خلال العام الحالي، في ظل الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وعدم اليقين بشأن رؤية نمو الاقتصاد الصيني.

ولكن كان خام الحديد -المتداول في سنغافورة- هو المعدن الأفضل أداءً إذ حقق مكاسب تقارب 20% هذا العام، بينما كان النيكل الأسوأ أداءً.

ويعد النحاس ثاني أفضل المعادن أداءً هذا العام بعد ارتداد الأسعار في الربع الرابع بدعم من تفاؤل التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة في 2024.

وتوقع "جولدمان ساكس جروب" في مذكرة بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر وصول أسعار النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن خلال اثني عشر شهرًا.

ويتجه سعر النيكل -الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية- المتداول في بورصة لندن للمعادن نحو تسجيل تراجع سنوي بأكثر من 40%، في أسوأ انخفاض سنوي منذ عام 2008.