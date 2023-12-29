قررت كبيرة مسؤولي الانتخابات بولاية ماين الأميركية شينا بيلوز استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في العام المقبل لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021.

وقالت حملة ترامب إنها ستطعن على قرار بيلوز أمام المحكمة، وقد علقت بيلوز حكمها حتى يصدر النظام القضائي حكمه في القضية. ومن المرجح في النهاية أن يكون للمحكمة العليا في البلاد الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان ترامب سيظهر على بطاقة الاقتراع في ولاية ماين وغيرها من الولايات من عدمه.

أما بالنسبة لولاية كولورادو فقد أكدت جينا غريزوولد، كبيرة مسؤولي ولاية كولورادو الأميركية، أن اسم دونالد ترامب سيبقى على بطاقات الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية لعام 2024 ما لم تؤيد أعلى محكمة في البلاد الحكم السابق للمحكمة العليا في كولورادو ضد ترامب.

وقالت غريزوولد في بيان «استأنف الحزب الجمهوري في كولورادو ضد قرار محكمة كولورادو العليا في القضية المرفوعة من «أندرسون ضد غريزوولد» أمام المحكمة العليا الأميركية. وأضافت «مع الاستئناف المقدم، سيتم إدراج دونالد ترامب كمرشح في الاقتراع التمهيدي للرئاسة عام 2024 في كولورادو عندما يتم الاعتماد في 5 يناير 2024، ما لم ترفض المحكمة العليا الأميركية قبول القضية أو تؤكد حكم المحكمة العليا في كولورادو».

ومع ذلك، أصرت غريزوولد في بيانها على أن ترامب غير مؤهل بسبب محاولاته إلغاء انتخابات 2020 ولاسيما أحداث 6 يناير 2021، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر.

وقالت في بيان «لقد انخرط دونالد ترامب في تمرد وتم استبعاده بموجب الدستور من الاقتراع في كولورادو. لقد أصابت المحكمة العليا الفهم ويتم الآن الطعن على هذا القرار. وأحث المحكمة العليا الأميركية على التصرف بسرعة في ضوء الانتخابات التمهيدية الرئاسية المقبلة».