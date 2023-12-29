أعلن القضاء الإيراني الجمعة، إعدام أربعة أشخاص شنقا لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إن «أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية مرتبطة بالنظام الصهيوني (إسرائيل)... تم إعدامهم هذا الصباح» في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

وأوضح أنهم ثلاثة رجال - وفا هناره وأرام عمري ورحمان برهازو - وامرأة تدعى نسيم نمازي، حكم عليهم جميعا بالإعدام بتهم «المحاربة» أو شن حرب ضد الله و«الإفساد في الأرض» من خلال «تعاونهم مع النظام الصهيوني».

وأضاف موقع ميزان أن المجموعة «ارتكبت أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من الموساد».