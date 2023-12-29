شنت روسيا ضربات صاروخية الجمعة على مدن أوكرانية من بينها العاصمة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين حسبما أعلن مسؤولون.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا، في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقال زيلينسكي على منصة إكس «استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه نحو 110 صواريخ على أوكرانيا.أسقط الجزء الأكبر منها».

وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في ساعات مبكرة من الجمعة، وتصاعد سحب الدخان الاسود من مستودع.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الروسي يوري إيغنات «لم نر مثل إشارات الإنذار الحمراء هذه على أجهزة المراقبة لدينا منذ فترة طويلة»، موضحا أن القوات الروسية شنت أولا هجمات بمسيرات انتحارية أعقبتها صواريخ.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على تلغرام «نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم والقوة».

من ناحيته، قال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو إن الدفاعات الجوية تعمل بشكل مكثف، مضيفا أن «سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى».

وأوضح أن محطة مترو تُستخدم منصاتها كملجأ من الغارات الجوية أصيبت بأضرار.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو إن النيران تشتعل في مستودع مساحته قرابة 3000 متر مربع في منطقة بوديل الواقعة شمال العاصمة.

وأكد أن «العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، ويتم التأكد من العدد».

وفي مناطق أخرى من المدينة اندلعت النيران في مبنى متعدد الطبقات يضم شققاً، كما لحقت أضرار بمنزل بحسب بوبكو.

وفي منطقة شيفتشنكو بوسط العاصمة لحقت أضرار بمبنى سكني واندلع حريق في مستودع تسبب على الأرجح بإصابة ستة أشخاص.

وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أشخاص على ما يبدو لايزالون تحت أنقاض المستودع فيما تم إنقاذ ثلاثة آخرين.

وجاءت الضربات بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقصفت مسيرات وصواريخ أيضا خمس مدن أوكرانية أخرى من بينها خاركيف ولفيف وأوديسا حسبما أعلن رؤساء بلديات تلك المدن والشرطة.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرغي ليساك إن «قرابة 15 شخصا جرحوا وأربعة قتلوا» فيما أفادت سلطات محلية أخرى بسقوط قتيلين في كييڤ واثنين آخرين في أوديسا وقتيل في خاركيف وقتيل في لفيف.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف في تصريحات متلفزة «أحصينا 22 ضربة في مناطق مختلفة من خاركيف» مضيفا «حاليا هناك سبعة جرحى في المستشفى».

وفي دنيبرو أفاد رئيس البلدية بوريس فيلاتوف بسقوط قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة إن «أضرارا بالغة» لحقت بمستشفى توليد.

وفي أوديسا، اندلعت النيران في مبنى شاهق جراء سقوط حطام مسيّرة، بحسب رئيس بلدية المدينة.

وقال رئيس البلدية غينادي تروخانوف على منصات التواصل الاجتماعي إنه «بنتيجة هجوم آخر للعدو، لحقت أضرار بأحد المباني الشاهقة. أُخمدت النيران بسرعة».

وأكدت القيادة الجنوبية الأوكرانية تدمير 14 مسيرة هجومية في جنوب البلاد من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.