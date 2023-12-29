واصل الجيش الإسرائيلي الجمعة قصفه المركز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة.



وتصاعدت أعمدة دخان عند الفجر فوق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الصغير المحاصر التي لجأ إليها العديد من سكان قطاع غزة هربا من المعارك والقصف، والتي تعرضت مجددا للقصف خلال الليل.



وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 21507، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس نشرت الجمعة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة.



بين كومة أنقاض في رفح الحدودية مع مصر، كان عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي.



وقال تيسير أبوالعيش لوكالة «فرانس برس»: «كنا جالسين بهدوء (في المنزل). فجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا»، مضيفا «دمرت الشقة، دمرت بالكامل. كانت بناتي يصرخن. هناك كثير من الضحايا (..) حاولنا إخراج الجيران من تحت الأنقاض».



ويظهر مقطع ڤيديو لوكالة «فرانس برس» سكانا يهرعون خلال الليل إلى مستشفى في رفح حاملين جرحى بينهم رجال ونساء وأطفال بعضهم برفقة أقرباء يبكون، فيما نقل مصابون على حمالات قبل تمديدهم على الأرض أمام المستشفى حيث انهمك ممرضون حولهم.



في المقابل، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركاڤا» بقذائف «الياسين 105» في خان يونس جنوبي القطاع.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن «مقاتليها دكوا حشود العدو بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خان يونس».



وأضافت السرايا أنها قصفت مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.



وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بإصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دعس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل، وقالت إن الجنود أطلقوا النار على المنفذ، وجرى تحييده.



وقالت منظمة «نجمة داود الحمراء» في تغريدة على منصة «إكس» إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 إصاباتهم طفيفة.



بدورها، قالت صحيفة «هآرتس» إنه تم إطلاق النار على السائق، وهو ما أدى إلى مقتله.



الى ذلك، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى بلدة رفح المزدحمة بالفعل في أقصى جنوبي قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وفقا للأمم المتحدة، فرارا من القصف الإسرائيلي على وسط القطاع، حيث قال مسؤولون إن العشرات قتلوا، الجمعة.



وأدى الهجوم الجوي والبري غير المسبوق الذي شنته إسرائيل ضد حماس إلى نزوح نحو 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتبحث أعداد كبيرة من السكان عن مأوى في المناطق التي حددت إسرائيل أنها آمنة ولكنها تعرضت للقصف هي الأخرى. وترك ذلك لدى الفلسطينيين شعورا مروعا بأنه لا يوجد مكان آمن في هذا الجيب الصغير، نقلا عن «الأسوشيتد برس».



ووصل سكان القطاع إلى رفح بالشاحنات والعربات وعلى الأقدام، وأولئك الذين لم يجدوا مكانا في الملاجئ المكتظة بالفعل نصبوا خياما على جوانب الطرق.



وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، «يستخدم الناس أي مساحة خالية لبناء الأكواخ. البعض ينام في سياراتهم، والبعض الآخر ينام في العراء».



ومع النقص الصارخ في المواد الأساسية، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من «خطر جسيم» يواجهه سكان غزة.



ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة وجوعا حادا والمعرضين لخطر شديد للإصابة بأمراض».



وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على منصة «إكس»، «ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، خصوصا في غزة، هو (وحشية قرننا)»، مضيفة أن «تهاون الغرب يتحول إلى تواطؤ».



كما انتقد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث شروط إدخال المساعدات، وقال عبر منصة «إكس»، «يجب أن يتوقف القتال حالا»، محذرا من «وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم».



وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.



وكتب مدير «الأونروا» في غزة توماس وايت على منصة «إكس»: «أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرضت لأضرار».



وأضاف «لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا»، وأفاد مصدر في الأونروا لوكالة «فرانس برس» بأن الحادث وقع بعد ظهر الخميس.