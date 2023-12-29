أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل لـ 553 ألفا و170 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال عام 2023، من بينهم 10 آلاف و579 شابا وفتاة من ذوي الهمم و77 ألفا و499 فرصة عقد عمل للشباب وفرتهم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 دول أوروبية وعربية بالخارج وذلك في إطار تطبيق كافة التشريعات واللوائح، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين نسبة الـ 5% من «ذوي الهمم».



وذكرت الوزارة - في تقرير لحصاد عام 2023 - أن مناخ الاستثمار الآمن في مصر، ودعم دور القطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الوطنية العملاقة ساهم في توفير المزيد من فرص العمل هذا العام مما ساهم في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023.



وأوضحت الوزارة أنه تم تأسيس «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج.



وتأسست هذه الوحدة في إطار برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من«الاتحاد الأوروبي»، بالإضافة إلى ان «الوزارة» تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.



أما بالنسبة للتشغيل بالخارج فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى «الوزارة» بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل في الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام، 426 ألفا و85 تصريح عمل، وأنه جرى من خلال «إدارة التشغيل» اعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.



وفي نفس السياق تابعت الوزارة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات، لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل، مشيرا إلى أنه جرى خلال العام تنظيم 20 ملتقى توظيفيا للشباب من بينهم ذوو الهمم، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال للشباب الراغب في العمل والباحث عنه، وإرشادهم وتوجيههم للتدريب التحويلي المرتبط ببعض المهن، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية ومكاتب التشغيل المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالقيام بمهامها بما يخص التوجيه وإرشاد الشباب الباحث عن العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة والمناسبة على المهن المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني لإيجاد فرص عمل لائقة لهم وتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم.