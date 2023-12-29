أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما رفع فيه قيمة العقوبة والغرامة لكل تهرب أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات دون دفع الأجور والرسوم المستحقة.



ويقضي المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023، بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، وتعديلاته بحيث رفعت العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.



وحدد المرسوم غرامة بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة لكل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات «بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب» من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.



كما حدد عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 20 مليون ليرة إلى 40 مليون ليرة سورية لكل من ساعد أو مكن «بوسائل احتيالية» من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك «بقصد التهرب» من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.



ورفع المرسوم من قيمة الغرامة المحددة بالقانون 18 عام 2010 بنسبة كبيرة، إذ كانت الغرامة ما بين 50 ألف ليرة و500 ألف ليرة سورية.



بينما حدد التعديل الجديد عقوبة الحبس فقط لمن يساعد في استخدام «وسائل احتيالية»، ولكن بعقوبات حبس لمدد أطول تصل لخمس سنوات، بينما كان يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في القانون القديم.



وعلق وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب على المرسوم قائلا، إنه «لوحظ مؤخرا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات وأصبحت ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى».



وذكر الخطيب أن العقوبات الصادرة هدفها «الردع» ومنع المشتركين من اللجوء لـ «الطرق الاحتيالية» في الحصول على خدمات الاتصالات، كما أعطى القانون «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد» تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.