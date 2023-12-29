استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سورية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية ووسائل إعلام رسمية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية».



ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها تستهدف سورية، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، الداعمة لحكومة الرئيس بشار الأسد، بترسيخ وجودها في البلد.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق».



وأفاد التلفزيون الرسمي بوقوع «عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق».



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات إسرائيلية استهدفت موقعا للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوب البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي.



وأضاف المرصد أن الهجوم قرب المطار جاء «بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة».



كان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر نوفمبر، إثر ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن المطار لم يتضرر في القصف الأخير.