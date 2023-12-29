أكد رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع، خلال العشاء السنوي لمنسقية عاليه في حزب القوات اللبنانية بمعراب، «أن رئاسة الجمهورية ليست جائزة ترضية، لا على مستوى الوضع الداخلي ولا لجهة المعادلات الإستراتيجية»، مشددا على أن «مطلبنا الوحيد هو أن يكون رئيس الجمهورية العتيد رئيسا فعليا، بكل ما للكلمة من معنى، وليس مجرد صورة تعلق في قصر بعبدا، وبالتالي لن نقبل الإتيان برئيس للجمهورية يؤمن الاستمرارية للأوضاع الراهنة».



كما أوضح جعجع أنه «لا علاقة لتطبيق الـ 1701، لا من قريب ولا من بعيد، بسدة الرئاسة، فمن يريد تطبيق أي مسألة، إما أن يكون مقتنعا بها أو لا، ومن يريد أن يعطي بديلا لشيء من الممكن تحقيقه، ليعطه من جيبه، لا من جيبنا، الأمر الذي نرفضه على الإطلاق».