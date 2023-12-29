ناصر العنزي



لم يجد العربي صعوبة في تخطي خيطان وتغلب عليه 4-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة 12 من دوري زين الممتاز ، ليرتقي الأخضر إلى الصدارة برصيد 29 نقطة مواصلا لعبة الكراسي مع منافسيه القادسية والكويت، فيما تجمد رصيد خيطان عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير، وشهدت المباراة اعتزال لاعب خيطان يوسف مطر برعاية عضو المجلس البلدي عبدالله الهذال.



ولم يجد الأخضر صعوبة في السيطرة على المباراة وسجل هدفا مبكرا عن طريق علي خلف في الدقيقة 4 وتبعه بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها بندر السلامة بإتقان (38 ) ثم أضاف مامادو ثيام الهدف الثالث من تمريرة البديل سيف الحشان (75 )واختتم مامادو الاهداف برابع من صناعة جمعة عبود (94.)



وقد لعب الأخضر بإشراف مدربه الصربي داركو المتواجد في المدرج بسبب تنفيذه عقوبة وبغياب هدافه حمزة خابا ولاعب الوسط وليد الصبار وحارسه الاساسي سليمان عبدالغفوز ولعب محله أحمد دشتي ، وتمكن الأخضر من شن هجمات متلاحقة بفضل تحركات نايف حميد وعبدالرحمن الظفيري في الوسط ومن خلفهما الظهير الأيمن جمعة عبود الذي أحسن في مهامه الهجومية ومعهم بندر السلامة وعلي خلف في المقدمة واللذان أتعبا دفاع الخصم بتحركاتهما، وقد تعامل أفراد الأخضر بجدية مع المباراة فخرجوا بفوز مطلوب ، ومن جانبه فلم يتمكن خيطان من مجاراة خصمه وقلت فاعليته الهجومية فلم يهدد مرمى العربي اللهم بعض المحاولات الفردية التي لم تجد نفعا مع دفاع الخصم.



أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري واحتسب ركلة جزاء صحيحة للعربي