هادي العنزي



تألق نجم القادسية والأزرق بدر المطوع وقاد فريقه القادسية في الفوز على نظيره الفحيحيل 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد الحمد مساء اليوم، في افتتاح مواجهات الجولة الـ 12 لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الأصفر رصيده إلى 28 نقطة، فيما بقي الأحمر على رصيده السابق 12 نقطة، وافتقد القادسية مدربه محمد إبراهيم لعارض صحي.



جاءت مواجهة الأصفر والأحمر متكافئة، وحملت العديد من المشاهدة المثيرة والجميلة في جنباتها، ولعل أفضلها على الإطلاق تمريرة بدر المطوع العرضية التي استقبلها مبارك الفنيني بـ "مقصية هوائية" رائعة محرزا هدف المباراة الأول والأجمل على يسار حارس الفحيحيل عبدالرحمن المجدلي (23).



وقد جاء الشوط الأول بأفضلية "قدساوية" في أغلب مراحله، كما شهد مواجهة خاصة بين ثنائي دفاع القادسية خالد إبراهيم وزميله الأرجنتيني سيرجيو فيتور من جهة، وثنائي هجوم "الأشاوس" البرازيليان وليام باروس، وفيتور داسيلفا، تمكن خلالها ثنائي الأصفر من المحافظة على شباكهم نظيفة، جاءت أخطر فرص الفحيحيل عبر تسديدة من فيتور أبعدها الحارس علي جراغ بصعوبة (34)، فيما أهدر محمد صولة فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة للقادسية بعدما لم يحسن التعامل مع عرضية بدر المطوع (4+45).



دخل الفريقان برغبة كبيرة في التسجيل لكل منهما، القادسية لتأمين النقاط الثلاث، والفحيحيل لمعادلة النتيجة، وبثنائية جميلة بين عبدالعزيز وادي وبدر المطوع، تمكن الأصفر من تسجيل هدفه الثاني بواسطة المطوع (55)، رافعا رصيده إلى 160 هدفا، وبفارق هدفين فقط عن الهداف التاريخي للدوري الكويتي المهاجم الدولي السوري السابق ومدرب الفحيحيل فراس الخطيب.



اجتهد الفحيحيل لتقليص الفارق، وبرأسية من كرة ثابتة تمكن المدافع البرازيلي خوليو سيزار من تقليص الفارق (65)، وكاد سيزار أن يعادل النتيجة (82) لكن علي جراغ منعه من التسجيل.



أدار المباراة الحكم الدولي سعود السمحان، وأنذر عبدالعزيز وادي من القادسية، ويؤخذ عليه عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفحيحيل بعدما عرقل خالد إبراهيم مهاجم الفحيحيل فيتور داسيلفا في الشوط الأول.