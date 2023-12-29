رجح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك أن يصبح مفاعل جديد في المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية جاهزا للتشغيل بحلول الصيف المقبل، وذلك بعدما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية «مدعاة للقلق».



وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لوسائل إعلامية محلية إن المفاعل الجديد في مجمع يونغبيون النووي يبدو أنه في مرحلة «التشغيل التجريبي» ويتوقع أن يدخل الخدمة بشكل كامل الصيف المقبل.



وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة ما صدر عن الوزير.



ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة نحو مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، مفاعلا آخر قدرته 5 ميغاواط يشكل مصدرها الوحيد المعروف لانتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.



وفي حين أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي الى أن أي دولة لم تستخدم مفاعلا يعمل بالماء الخفيف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، فانه يحتمل أن تستخدم بيونغ يانغ المفاعل الجديد لإنتاج التريتيوم للقنابل الهيدروجينية أو لإجراء اختبارات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة تستخدم في الغواصات العاملة بالطاقة الذرية.



وأشار شين إلى أن سيئول رصدت مؤشرات على خروج مياه التبريد من المفاعل الجديد منذ الصيف.



وقال الأستاذ في الهندسة النووية في جامعة سيئول الوطنية لي يو-هو لوكالة «فرانس برس»: «إن الوصول إلى حالة الحرجية النووية يعني أن المفاعل النووي يعمل في ظروف طبيعية من خلال تحقيق سلسلة تفاعلات نووية مستدامة».



وأضاف «عندما يعمل مفاعل نووي في ظروف طبيعية، فإنه ينتج حرارة تصاحب تفريغ المياه الدافئة».



وجاءت تعليقات شين في يوم أصدر جهاز الاستخبارات في سيئول بيانا توقع فيه أن تقوم بيونغ يانغ باستفزازات عسكرية ومعلوماتية في العام المقبل تشمل استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تعليمات مؤخرا لمساعديه «للتوصل إلى إجراءات لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية في مطلع العام المقبل».



ودعا كيم مؤخرا إلى «تسريع الاستعدادات للحرب» في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء «مناورات المواجهة» التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.