عيّنت الصين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان).



وكان المنصب فارغا منذ إقالة سلفه لي شانغ فو في أكتوبر الماضي، والذي كان آخر ظهور علني له في نهاية أغسطس2023. ولم يتم تقديم أي سبب للإطاحة به بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه.



وتمت ترقية دونغ جون، المولود في العام 1961، إلى قائد البحرية في أغسطس 2021.



وكان في السابق نائب المسؤول عن القيادة الجنوبية للجيش الصيني، والتي تشمل منطقة عمليات بحر الصين الجنوبي، الذي يشكل محور نزاعات إقليمية بين بكين والدول المجاورة.



وشكل تعيينه في منصبه الجديد مفاجأة، إذ إن المحللين كانوا يتوقعون أن يصبح ليو تشن لي الجنرال البالغ 59 عاما ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وزيرا جديدا للدفاع.



وكان قد تحدث الأسبوع الماضي مع نظيره الأميركي الجنرال تشالز كيو براون جونيور، في أول مكالمة رفيعة المستوى منذ أكثر من عام بين عسكريين من القوتين العالميتين الرائدتين.



ويأتي تعيين الصين لوزير دفاع جديد بعد تعديل وزاري على رأس الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، خصوصا النووية منها.