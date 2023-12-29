قدمت جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة.



وسارعت إسرائيل الى الاعراب عن "اشمئزازها" من هذه الاتهامات.



وأكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.



وأشارت إلى أنه "بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها - حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".



وتعليقا على هذا الاتهام، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة "إكس" إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز... التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا والطلب الذي تقدمت به" أمام محكمة العدل في لاهاي.



وأضاف "تفتقر ادعاءات جنوب أفريقيا إلى أساس واقعي وقانوني وتشكّل استغلالًا خسيسًا ومهينًا للمحكمة"، داعيا "محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى الرفض التام لاتهامات جنوب أفريقيا التي لا أساس لها".



وسبق لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أن اتهم إسرائيل في نوفمبرالماضي، بارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة" في غزة، داعيًا إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار".



وتقدمت جنوب أفريقيا بطلبها في اليوم الرابع والثمانين للحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وتفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.