قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية الإبقاء على الرئيس السابق دونالد ترامب في قائمة المرشحين لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، رغم تصاعد الضغوط لإعلان عدم أهليته للترشح للرئاسة في الولاية.



ونشرت وزيرة خارجية ولاية كاليفورنيا شيرلي ويبر قائمة المرشحين المعتمدين للدور التمهيدي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل، والتي تضمنت اسم ترامب.



كان العديد من المسؤولين المنتخبين في ولاية كاليفورنيا، بمن فيهم نائبة الحاكم إيليني كونالاكيس، قد دعوا إلى استبعاد ترامب لدوره المثير للجدل في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وأرسلت كونالاكيس خطابا إلى ويبر، تحثها فيه على «استكشاف كل خيار قانوني» من أجل إقصاء ترامب. وردت ويبر على رسالة كونالاكيس، مشيرة إلى «القضايا القانونية المعقدة المحيطة بهذه المسألة» وضرورة الالتزام «بحماية الانتخابات بطريقة تتخطى الانقسامات السياسية».



وقالت ويبر إن مكتبها انخرط في دعاوى قضائية متعددة بشأن ظهور ترامب في عملية الاقتراع.



واتفق حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم مع مخاوف ويبر، داعيا إلى توخي الحذر حيث قال «في كاليفورنيا، نحن نهزم المرشحين في صناديق الاقتراع. وكل شيء فيما عدا ذلك هو إلهاء سياسي».



يذكر أن كولورادو هي أول ولاية حاولت استبعاد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية بعد أن قضت المحكمة العليا في الولاية في 19 ديسمبر الجاري بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات.



واستأنف الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو ضد قرار الولاية. وهذا يجعل الحكم معلقا حتى 4 يناير 2024، أي اليوم الذي يسبق موعد انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية في هذه الولاية، أو حتى الانتهاء من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.



وأكدت وزيرة خارجية كولورادو جينا جريسوولد أن اسم ترامب سيظل مدرجا في قائمة المرشحين لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2024 في الولاية، ما لم تؤيد أعلى محكمة في البلاد الحكم السابق للمحكمة العليا في كولورادو ضده.



وفي يوم الأربعاء الفائت رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان محاولة استبعاد ترامب من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لما تردد عن تورطه في هجوم 2021.



وإلى جانب ميشيغان، تم بالفعل رفض طعون مماثلة ضد ترامب في العديد من الولايات الأميركية.