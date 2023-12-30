

ألغيت مباراة الكأس السوبر التركية بين العملاقين غلطة سراي وفنربهتشه التي كانت مقررة إقامتها في الرياض مساء الجمعة وذلك قبل ساعة تقريبا من انطلاقها، بعد خلافات حيال ارتداء قمصان تحمل رموزا سياسية.



وشرح منظمو موسم الرياض في بيان رسمي أسباب إلغاء المباراة قائلين: «نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية في مختلف المجالات ومن بينها الرياضي».



وأضاف البيان: «كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية».



وأوضح المنظمون أنه «تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق به، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة».



وأصدر الناديان والاتحاد التركي لكرة القدم بيانا مشتركا لإعلان تأجيل اللقاء إلى «وقت لاحق».



وذكر البيان أن كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم.



وتابع «نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والاتحاد والمؤسسات ذات الصلة في البلد المضيف على الجهود التي بذلوها حتى الآن في تنظيم الكأس السوبر».