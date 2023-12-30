

أوقف جنوى سلسلة من 4 انتصارات لضيفه إنتر متصدر الدوري الإيطالي بفرضه التعادل عليه 1-1 امس الاول، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة التي شهدت تعثرا جديدا لنابولي بتعادلة السلبي مع ضيفه مونتسا.



ولايزال إنتر رغم التعادل في صدارة ترتيب الـ«سيري أ» برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن وصيفه يوڤنتوس الذي استضاف روما (السادس) مساء السبت ويملك فرصة تقليص الفارق. أما جنوى فبقي في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.



وساندت جماهير جنوى فريقها بقوة في مواجهة المتصدر، حتى ان الضباب الناجم عن دخان الألعاب النارية والقنابل الدخانية أجبر الحكم على إيقاف المباراة لمدة 8 دقائق بعد مرور ربع ساعة من انطلاقتها.



وبعد نصف ساعة حذرة، أظهر خلالها جنوى خطورة كبيرة، افتتح إنتر التسجيل بعد كرة مرتدة من تسديدة لنيكولو باريلا أبعدها الحارس بالقائم، لتجد نفسها أمام أقدام النمسوي ماركو أرناوتوفيتش الذي لمسها ودفعها في الشباك، محرزا هدفه الأول هذا الموسم (42). لكن رغم ذلك، عاد فريق جنوى سريعا إلى المباراة وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ركلة ركنية ارتقى لها الروماني رادو دراغوزين وخادع برأسيته الحارس السويسري يان سومر (45+7).



وتزامنا، حقق لاتسيو فوزا كبيرا 3-1 على ضيفه فروزينوني 3-1، حيث سجل أهداف لاتسيو الأرجنتيني فالنتين كاسيانوس (70)، الدنماركي غوستاف إيزاكسن (72)، والإسباني باتريك (84)، فيما أحرز الأرجنتيني ماتياس سوليه هدف فروزينزوني الوحيد (58 من ركلة جزاء).



وبذلك ارتقى لاتسيو إلى المركز الثامن مع 27 نقطة، فيما بقي فروزينوني في المركز الرابع عشر مع 19 نقطة.



وفشل نابولي حامل اللقب باستعادة نغمة الانتصارات وتعثر أمام ضيفه مونتسا بتعادله معه سلبا.



ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والثانية أمام روما 0-2 ضمن منافسات المرحلة الماضية.



وبقي نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتا، فيما حصل مونستا على نقطته ال22 في المركز الحادي عشر.



ولم يحقق مدرب الفريق الجنوبي ولتر ماتساري سوى 3 انتصارات في 9 مباريات منذ تعيينه، لكنه لايزال ينافس على المقاعد الأوروبية المؤهلة إلى دوري الأبطال للموسم المقبل، علما أنه تأهل لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 في النسخة الحالية.



وافتقد نابولي هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين الموقوف، كما ماتيو بوليتانو.



وفي مباراة ثانية، تغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0، ليصعد إلى المركز الرابع مؤقتا بـ33 نقطة، فيما تجمد رصيده تورينو عند 24 نقطة.