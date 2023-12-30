انتزع الهلال ثلاث نقاط ثمينة واصل من خلالها انتصاراته المتتالية عقب فوزه على الفيحاء 2-0 امس الاول، ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.



ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه النصر، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الثاني عشر بـ19 نقطة، بعدما تكبد خسارته الثامنة.



ووصل الهلال إلى الفوز الـ20 في مختلف المسابقات (تعادل مع ضمك سلبا ضمن بطولة الدوري في 21 سبتمبر الماضي).



ورغم فرض سيطرته، انتظر الهلال حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة علي البليهي (86) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+11) الذي واصل مطاردة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في صدارة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا على بعد هدفين منه.



بدروه، خطف الرائد انتصارا ثمينا بعدما تغلب على ضيفه أبها 4-3 في مباراة دراماتيكية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل للرائد خالد السبيعي (21)، المغربي محمد فوزير (46)، مواطنه كريم البركاوي (50) والكاميروني عمر غونزاليس (90+7)، بينما سجل لأبها حسن العلي (17 و45+3) والأرجنتيني فابيان نوغيرا (67).



ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة متقدما إلى المركز الحادي عشر، في حين بقي أبها في المركز قبل الأخير ب14 نقطة.



وفي مباراة أخرى، اقتنص الأهلي فوزا صعبا عندما تغلب على ضيفه الخليج 1-0.



وانتظر الأهلي حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليسجل هدف المباراة الوحيد من نقطة الجزاء نجح في تنفيذها العاجي فرانك كيسييه في الدقيقة 90+9.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الخليج على رصيده السابق 22 نقطة في المركز العاشر.