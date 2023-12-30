

انفرد شباب الأهلي بالرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس السوبر الإماراتية بعدما قلب تأخره أمام الشارقة المنقوص عدديا 0-2 إلى فوز كبير 6-2 امس الاول، على ستاد نادي النصر في دبي.



وسجل الارجنتيني فيدريكو كارتابيا (36 من ركلة جزاء و43)، يحيى الغساني (45+5)، البرازيلي توماس ليما (68)، حارب عبدالله (79) والبرازيلي الآخر يوري سيزار (88) أهداف شباب الأهلي، والغيني عثمان كمارا (9) والمالي موسى ماريغا (26) هدفي الشارقة.



وبات شباب الأهلي الفريق الأكثر تحقيقا للقب كأس السوبر برصيد 6 ألقاب، متجاوزا العين صاحب 5 ألقاب، في حين فشل الشارقة في الاحتفاظ بلقبه والصعود إلى منصة التتويج للمرة الرابعة.



وقال الروماني كوزمين اولاريو مدرب الشارقة إن «المباراة كانت سهلة وفي متناولنا، وبعد ان تقدمنا بهدفين وبدل أن نسجل الهدف الثالث ثم الرابع، تحول كل شيء إلى مأساة بالنسبة لنا واستسلمنا، وكان الدرس قاس وفي سيناريو غير متوقع».