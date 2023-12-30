

شدد المدرب الالماني لنادي ليڤربول متصدر الدوري الانجليزي يورغن كلوب على أن فريقه سيكون قادرا مواصلة المنافسة على اللقب على الرغم من خسارته الوشيكة لخدمات نجمه الدولي المصري محمد صلاح بسبب مشاركته مع «الفراعنة» في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.



وسيلتحق صلاح بمنتخب بلاده بعد مباراة ليڤربول مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري غدا.



وسيلتقي ليڤربول مع أرسنال في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وفولام في نصف نهائي كأس رابطة الاندية في يناير، ما يعني أن غياب صلاح جاء في أسوأ فترة ممكنة خصوصا أنه هداف ليڤربول برصيد 16 هدفا هذا الموسم.



كما أن غياب صلاح ربما لأكثر من شهر إذا ذهبت مصر بعيدا في العرس القاري، سيترك كلوب أمام فراغ كبير في خط الهجوم.



وقال كلوب للصحافيين الجمعة: «هذه ليست المرة الأولى، إنه موقف صعب عندما تخسر فيه جهود هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما كان (السنغالي) ساديو (مانيه) ومو يشاركان» في أمم افريقيا. وأضاف: «لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما يذهب أحدهم بعيدا في البطولة، مما جعل الأمر أسوأ».



وسيغيب عن تشكيلة كلوب أيضا لاعب الوسط الدولي الياباني واتارو إندو بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقررة في التوقيت ذاته مع أمم افريقيا.



وتابع كلوب «كنا نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تظهر من وقت لآخر ويجب على مو أن يتركنا ولدينا إندو كمشارك في كأس آسيا أيضا، لذا فالأمر كما هو. علينا أن نتعامل مع الأمر وسنفعل ذلك». وأردف: «كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على من هو متاح. سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا ذلك بعد مباراة نيوكاسل أيضا».