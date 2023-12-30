

شهد مستقبل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي صاحب السجل المذهل مع ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، تحولا مثيرا امس الاول بتجاهله الاشراف على تدريب المنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل وتفضيله تمديد عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2026.



وفجر النادي الملكي قنبلة التمديد في بيان مقتضب على موقعه الرسمي في قلب الاحتفالات بالأعياد: «اتفق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 يونيو 2026».



وجاء الاعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم 5 مرات منذ قرابة 60 عاما، وأن يقودهم بعد كوبا أميركا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 يونيو الى 14 يوليو).



ووضع التمديد حدا للاثارة التي اندلعت منذ الصيف الماضي بإعلان رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إدنالدو رودريغيش أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتبارا من كوبا أميركا.



وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر الذي أقيم نهاية 2022 على يد كرواتيا بركلات الترجيح، تاركا المهمة مؤقتا لرامون مينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي فرناندو دينيز الذي فشل حتى الآن في تحسين النتائج المخيبة لل«سيليساو» الذي مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال الولايات المتحدة 2026، منها خسارة على أرضه أمام الغريم التقليدي الأرجنتيني بطل العالم.



ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد الى التتويج بلقب دوري الابطال في 2022 باعتماده على ركائز اساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.



ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بالعلامة الكاملة في 6 مباريات وسيلاقي لايبزيغ الألماني، وذلك بفضل تألق نجومه الواعدين في مقدمتهم الوافد الجديد من بوروسيا دورتموند الالماني الدولي الانجليزي جود بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما والذي خالف التوقعات بانسجامه السريع وتألقه اللافت كونه هدافه الأول في مختلف المسابقات برصيد 17 هدفا مع خمس تمريرات حاسمة.