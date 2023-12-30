

تعرض قصر الجناح الدولي الإنجليزي جاك غريليش للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الفوز على مضيفه إيفرتون 3-1 الأربعاء الماضي خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



ودخل اللصوص قصر غريليش في تشيشر، شمال غرب إنجلترا، أثناء مشاركته في المباراة التي أقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب وخطيبته ساشا أتوود يشاهدونها في المنزل عندما سمعوا اصواتا، وذلك وفقا لتقارير صادرة امس.



وانطلق جرس إنذار فاستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا الى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.



وأجريت عمليات تفتيش لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية.



وأفيد بأن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش (28 عاما) بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.