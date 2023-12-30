سيحاول أرسنال استعادة توازنه سريعا حين يخوض اليوم مواجهة ديربي أخرى على أرض فولام، آملا في استعادة الصدارة ولو مؤقتا وتجنب الخروج من المرحلة في المركز الرابع في حال خسارته وفوز سيتي وأستون فيلا الذي يستقبل بيرنلي السبت.



واعتبر المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا الذي يخوض وفريقه مباراة ديربي ثالثة تواليا السبت المقبل ضد كريستال بالاس، أن فريقه استحق نتيجة أفضل بكثير من التي حققها أمام وست هام استنادا الى الفرص التي حصل عليها.



وقال: «أردنا التواجد في الصدارة ونشعر بخيبة كبيرة جدا. لقد سيطرنا بشكل كبير على المباراة. كنا في وضع جيد جدا. كانت أمسية مخيبة لكن علينا النهوض لأنه تنتظرنا مباراة كبيرة ضد فولام» صاحب المركز الثالث عشر والذي لم يفز على «المدفعجية» منذ يناير 2012 (2-1 في الدوري).



بدوره، سيحاول توتنهام النهوض بعد الهزيمة القاسية على يد برايتون 2-4 في لقاء تقدم خلاله الأخير برباعية نظيفة، وذلك حين يستضيف بورنموث الثاني عشر قبل رحلته الى ملعب «أولد ترافورد» لمواجهة حامية أمام مانشستر يونايتد.



إلى ذلك، وبعد مرحلة شهدت سقوط كل من أرسنال وأستون فيلا وتوتنهام، يمني ليڤربول النفس الاحتفال بالعام الجديد وهو متمسك بصدارة الدوري الإنجليزي حين يتواجه غدا مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين.



وخرج ليڤربول من المرحلة التاسعة عشرة في الصدارة جراء فوزه الثلاثاء على مضيفه بيرنلي 2-0، مستفيدا من سقوط أرسنال الخميس على أرضه ضد جاره وست هام 0-2، وبقي أمام «المدفعجية» بفارق نقطتين.



وكان ليڤربول ومانشستر سيتي حامل اللقب من أكبر المستفيدين في هذه المرحلة التي فاز خلالها الأخير على مضيفه إيفرتون 3-1 الأربعاء ما جعل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على بعد 3 نقاط من أرسنال الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته.



وعاد سيتي بقوة من مونديال الأندية الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه إيفرتون الى فوز 3-1.



ويطمح نيوكاسل في العودة الى سكة الانتصارات بعد خروج من ربع نهائي الكأس على يد تشلسي بركلات الترجيح والخسارة في المرحلتين الماضيتين أمام لوتون تاون (0-1) ونوتنغهام فوريست (1-3).



وبعد الفوز على بيرنلي وتصدر الترتيب، قال المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب: «حسنا، 42 نقطة، هذا أمر مرض جدا بصراحة. هذا أمر جميل لأن النصف الأول من الموسم انتهى وما حققناه كان جيدا بالتأكيد. لم يكن مثاليا لكنه كان جيدا».



وسيحاول فريق كلوب تأكيد التفوق على نيوكاسل الذي خرج خاسرا من مواجهاته الخمس الأخيرة مع «الحمر» ولم يفز عليهم في معقلهم ضمن منافسات الدوري منذ أبريل 1994، فيما يعود فوزه الأخير عليهم بالمجمل الى ديسمبر 2015 (2-0 على أرضه في الدوري).