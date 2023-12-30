القاهرة - محمد سامي



عقد رئيس الأهلي محمود الخطيب جلسة خاصة مع المدير الفني مارسيل كولر في حضور لجنة التخطيط وذلك عقب عودة الفريق من الإمارات متوجا بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والاولى بنظام البطولة بشكلها الجديد بمشاركة 4 فرق، وذلك لمناقشة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل الفريق مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏



وأفادت مصادر مقربة من إدارة القلعة الحمراء بأن النادي قد يتجه لدعم خط الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية، فضلا عن البحث عن ظهير أيسر ليكون بديلا لعلي معلول، بالإضافة لإنهاء صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر والذي ألمح هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر إلى قرب الإعلان عنها لوسائل الإعلام عقب مباراة السوبر.



وكان الأهلي قد حسم لقب السوبر المصري لصالحه بعد مباراة ماراثونية رائعة امتدت لشوطين إضافيين بعدما تمكن المنافس مودرن فيوتشر من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليفرض التعادل على المارد الأحمر الذي تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 34، وتلى ذلك حالة من التراخي وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى فيوتشر الذي استغل ذلك وأحرز التعادل بأقدام عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 77، ومحمد محمود في الدقيقة 81. وجاءت تغييرات السويسري كولر بالنتيجة المرجوة عندما تمكن الفرنسي أنطوني موديست من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 114، فيما زاد البديل كريم فؤاد الحصيلة بالهدف الرابع في الدقيقة 116.



وضمن المارد الأحمر الحصول على 250 ألف دولار هي قيمة جائزة المركز الأول لبطل السوبر المصري بنظامه الجديد.



وعقب اللقاء دعم كولر محترفه الفرنسي موديست بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، مصرحا: «تعاقدنا مع لاعب كبير وليس اسما مغمورا، لكنه عانى من التراجع البدني، وبدأنا في تجهيزه، لكنه واجه سوء حظ بعد ذلك على مستوى الإصابة ثم الطرد في المونديال».



وأضاف: «مقبلون على فترة راحة تأتي في وقت مهم، فلم يعد لدى اللاعبين ما يقدمونه، فهم مثل ليمونة تم عصرها، ولا بد من استعادة الطاقة مجددا».



من ناحية أخرى، كشفت إحدى الصحف التركية عن تقدم نادي طرابزون سبور بعرض رسمي للنادي الأهلي لضم اللاعب المالي أليو ديانغ الذي يمتد عقده مع الأهلي حتى 2026، وتبلغ قيمة العرض ما يقارب 5 ملايين يورو من أجل الفوز بخدمات ديانج.



وانضم المالي صاحب (26 عاما) إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر، وساهم في حصد العديد من البطولات مع الأهلي على رأسها دوري أبطال أفريقيا (3 مرات) وبرونزية كأس العالم للأندية (3 مرات).