الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره منتخب كمبوديا مساء اليوم، ضمن استعدادات «العنابي» لخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وكان «العنابي» اختتم تحضيراته بقيادة مدربه الإسباني المؤقت بارتولومي ماركيز لوبيز، مساء أمس بمشاركة جميع اللاعبين.



ومن المقرر أن تكون ودية كمبوديا مغلقة وبعيدة عن أعين الإعلام، وذلك للحفاظ على سرية التشكيلة وعدم كشف الأوراق أمام المنافسين في نهائيات كأس آسيا، حيث سيتم خلال مباراتي كمبوديا اليوم، والأردن يوم 5 يناير المقبل بالدوحة، الاستقرار على التشكيل الأساسي وأسلوب اللعب، قبل انطلاق التحدي القاري.



يذكر أن «العنابي» سيقص شريط مبارياته في كأس آسيا أمام شقيقه المنتخب اللبناني مساء 12 يناير المقبل على ستاد لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022.



وتلعب قطر ولبنان ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبي الصين وطاجيكستان.

بيع أكثر من 500 ألف تذكرة



هذا، وقال المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 حسن ربيعة الكواري، إن حفل افتتاح البطولة القارية سوف يقتصر على كشف الجزء المفقود من كتاب كليلة ودمنة.



وكشف الكواري إنه تم بيع أكثر من 500 ألف تذكرة حتى الآن لـ51 مباراة بالبطولة، موضحا أنه تم طرح 150 ألف تذكرة للبيع في المرحلة الأولى بيعت منها 80 ألف تذكرة في 24 ساعة وخلال يومين انتهت الدفعة الأولى وأيضا في الدفعتين الثانية والثالثة وتمت إضافة عدد من التذاكر.



وقال الكواري عبر برنامج «بالسنتر» على الرياضية الكويتية إنه يتم طرح التذاكر عن طريق دفعات أغلبها لدور المجموعات من أجل إتاحة الفرصة للجماهير المتأهلة منتخباتها للأدوار التالية، مشيرا إلى أن مباراتي الافتتاح والنهائي، ومباراة السعودية وعمان هي أكثر المباريات طلبا، كما أن قطر والسعودية والهند هي الدول الأكثر إقبالا على شراء التذاكر.



وأضاف: إنه يتم التنسيق حاليا لدعوة عدد من الشخصيات على غرار نجوم الكويت السابقين جاسم يعقوب وسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري، لحضور منافسات البطولة، بالإضافة إلى مبادرات لدعوة عدد من قدامى اللاعبين الذين شاركوا في 2011 و1988 في قطر.



وأكد الكواري أن قطر هي أول دولة تستضيف كأس آسيا 3 مرات، وتم تخصيص ريع البطولة لصالح إعمار فلسطين، خاصة أن الرياضة وكرة القدم صارت لها رسائل إنسانية ومع مشاركة منتخب فلسطين نريد إرسال رسالة للجميع أن فلسطين في قلوبنا ولن ننساها.



من ناحية أخرى، أعلن نادي الريان عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الكروي نايف الحضرمي، وأحمد الراوي، وخالد علي، حتى 2028، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم بالحفاظ على أبناء النادي، لاسيما أنهم من ضمن الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب قطر الأولمبي.